Madres paralelas: il trailer italiano del nuovo film di Pedro Almodovar

News Cinema

Esce il 28 ottobre Madres paralelas, film di Pedro Almodovar che è valso la Coppa Volpi alla sua interprete Penelope Cruz.

È stato presentato alla recente 78esima Mostra del Cinema di Venezia come film d'apertura e si è portato a casa un premio importante, la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile andata a Penelope Cruz. La storia di Madres paralelas è scritta e diretta dal celebrato Pedro Almodovar ed è lo stesso autore ad averla definita "il Don Chisciotte della maternità". Il film non ha messo d'accordo tutta la critica presente in laguna durante la manifestazione, ma nella recensione su Comingsoon.it Federico Gironi l'ha descritto come un "elegantissimo e commovente melodramma" che riesce a mettere insieme "la necessità di comprendere il passato (riesumandolo, letteralmente) e di conoscere e far conoscere la verità, con quella di spingersi verso il futuro, di generare nuova vita, e concentrarsi su essa". Del cast fanno parte, oltre a Penélope Cruz, anche Milena Smith, Israel Elejalde, Aitana Sánchez-Gijón, Julieta Serrano e Rossy de Palma. Madres paralelas uscirà nei cinema italiani il 28 ottobre 2021.

Madres paralelas: la trama e il trailer del film con Penelope Cruz