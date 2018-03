Madonna torna alla regia con Taking Flight, biopic sulla ballerina Michaela DePrince

Dopo aver diretto Sacro e profano e W.E. - Edward e Wallis, Madonna tornerà dietro la macchina da presa per raccontare la storia vera di Michaela DePrince in Taking Flight, che sarà prodotto dalla MGM. La sceneggiatura sarà scritta da Camilla Blackett (Fresh off the Boat in TV) e sarà tratta dal libro Taking Flight: From War Orphan to Star Ballerina, scritto dalla stessa DePrince insieme a sua madre Elaine. Il libro è stato pubblicato anche in italiano con il titolo Ora so volare e racconta la vita di Michaela, che è passata dall'essere un'orfana nella Sierra Leone dilaniata dalla guerra civile a prima ballerina del Balletto Nazionale Olandese.

Questa la dichiarazione di Madonna sul suo nuovo progetto da regista: "Il viaggio di Michaela mi ha scosso sia come artista che come attivista che capisce le avversità. Abbiamo un'opportunità unica per puntare i riflettori sulla Sierra Leone e fare in modo che Michaela dia voce a tutti i bambini rimasti orfani che sono cresciuti in quel luogo. Sono onorata di portare la sua storia al cinema."

Michaela DePrince, ora ventitreenne, interpreterà sé stessa nell'adattamento cinematografico. Oltre che regista Madonna si è cimentata in passato anche come attrice. Tra i suoi film migliori come interprete ricordiamo Dick Tracy di Warren Beatty ed Evita di Alan Parker, per cui ha vinto un Golden Globe come miglior attrice di musical o commedia.