Madonna dirige e scrive un film sulla sua vita e la sua carriera musicale

Madonna firmerà la regia di un suo biopic basato su una sceneggiatura scritta insieme a Diablo Cody e targato Universal.

Ormai non ci sono più dubbi: Madonna dirigerà un film sulla sua vita e sulla sua carriera musicale, e il biopic sarà targato Universal Pictures. Che l'iconica popstar fosse al lavoro su un progetto che parlava della sua scalata al successo l'avevamo già intuito da un video che aveva condiviso su Instagram in agosto nel quale lei e Diablo Cody erano chiaramente al lavoro su una sceneggiatura di un film musicale. Se ben ricordate, la Cody chiedeva a Madonna del famoso reggiseno disegnato per lei da Jean-Paul Gaultier per il tour Blonde, e questo ci aveva fatto drizzare le antenne. La talentuosa Diablo figura ancora come autrice del copione, mentre a produrre sarà Amy Pascal, a cui dobbiamo Piccole donne, Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far from Home, Venom e altri titoli di rilievo. Ecco la sua dichiarazione sulla nuova avventura: "Questo film per me è un atto d'amore. Conosco Madonna da quando abbiamo fatto Ragazze vincenti e non posso immaginare niente di più esaltante che collaborare con lei e Diablo per portare la vera storia della sua vita sul grande schermo".

Madonna avrebbe invece detto: "Desidero raccontare l'incredibile viaggio che la vita mi ha portato a compiere come artista, musicista e ballerina, e come essere umano che cerca di farsi strada in questo mondo. Il centro di questo film sarà sempre la musica. La musica è la mia ragione di vita, l'arte mi ha sempre mantenuto viva. Ci sono tante storie vere e di grande ispirazione che non sono state raccontate e chi meglio di me per farlo? Per me è essenziale condividere la corsa sulle montagne russe che è stata la mia vita, narrandola con la mia voce e dal mio punto di vista".

Madonna non è certo nuova al cinema. Regista di Sacro e profano e di W.E. - Edward e Wallis, ha recitato in numerosi film, fra cui Cercasi Susan disperatamente, Shanghai Surprise, Dick Tracy, Evita, Travolti dal destino. Del biopic ancora non si conoscono gli interpreti né la data di inizio lavorazione.