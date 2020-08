Madonna al lavoro con Diablo Cody su un film musicale forse autobiografico

News Cinema

Madonna ha postato un video su Instagram in cui scrive insieme a Diablo Cody una sceneggiatura di un film che probabilmente racconta la sua carriera di popstar.

Madonna torna al cinema? Sembra proprio di sì, anche se non sappiamo in quali vesti, anzi in quante vesti, perché di una cosa siamo certi: la popstar è al lavoro su una sceneggiatura. Stando a un video che lei stessa ha condiviso sulla sua pagina Instagram, Louise Veronica Ciccone sta scrivendo un copione insieme a Diablo Cody, la sceneggiatrice di Juno, Jennifer's Body e di Tully. A giudicare dalle immagini e dal dialogo, sembra che le due stiamo lavorando a un musical o a un film che comunque ha a che vedere con la musica.Lo dimostra anche la didascalia, che recita: "Quando ti sei fatta male da diverse parti cosa fai? Scrivi una sceneggiatura insieme a Diablo Cody su…………", e che è seguita da una serie di emoticon (2 pagine scritte, una macchina da presa, un ciak, un microfono, una chiave di violino, un cuore).

La cosa interessante è che il film potrebbe parlare di Madonna stessa. Lo si deduce da un dialogo a proposito dell'iconico reggiseno disegnato da Jean-Paul Gaultier per Madonna per il tour Blonde Ambition in cui la Cody parla delle giarrettiere e Madonna dei leggins e delle coppe a forma di cono.

Ricordiamo che Madonna non è nuova al cinema. Ha all'attivo due regie (Sacro e profano e W.E. - Edward e Wallis) e diversi film da attrice: da Crazy for you a Cercasi Susan disperatamente, da Dick Tracy a Evita. La sua ultima apparizione davanti alla macchina da presa è stata ne La morte può attendere, nel 2002.