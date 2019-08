Mademoiselle: una clip in esclusiva del thriller di Park Chan-wook

News Cinema

Il rapporto cruciale fra una nobile e ricca ereditiera e una timida dama di compagnia. Al cinema dal 29 agosto.

Anni '30, in una Corea occupata dal Giappone che somiglia all'Inghilterra vittoriana creata dalla penna di Sarah Waters, il regista di culto Park Chan-wook ha ambientato il suo thriller, Mademoiselle, in uscita nelle sale italiane a partire dal 29 agosto, distribuito da Altre storie.

Una ricca ereditiera, Lady Hideko, vive in una sontuosa dimora di campagna insieme al prepotente e sadico zio che l'ha cresciuta, appassionato di letteratura erotica. In una scena, che vi presentiamo in esclusiva, la splendida donna incontra la giovane e schiva Sookee, sua prossima dama di compagnia. Le due si studiano, il loro rapporto presto diventerà ben più profondo e complesso rispetto al normale rispetto formale fra datrice di lavoro e dipendente.