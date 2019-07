Mademoiselle: in anteprima esclusiva, il poster italiano del torbido thriller erotico di Park Chan-Wook

News Cinema

Il film sarà nei cinema italiani dal 29 agosto distribuito da Altre Storie.

Presentato in concorso al Festival di Cannes nel 2016, The Handmaiden, squisito thriller erotico diretto da Park Chan-Wook, non aveva mai ottenuto una distribuzione italiana. Ora, finalmente, è Altre Storie che lo porterà nei cinema italiani: e lo farà a parire dal prossimo 29 agosto col titolo di Mademoiselle.

Ispirato a un romanzo della gallese Sarah Waters, "Ladra", Mademoiselle è ambientato in un'enorme e lussuosa villa della Corea degli anni Trenta, durante i quali il paese era sotto l'occupazione nipponica. Protagonista è una giovane ragazza che viene assunta come ancella per una ricca ereditiera giapponese, tenuta isolata dal mondo da uno zio molto ambiguo. La nuova dama di compagnia è però un'esperta truffatrice, che elaborerà un piano complesso per impossessarsi dei beni della donna, non esitando nemmeno a usare l'arma della seduzione sessuale, e a ingannare perfino i suoi stessi complici.

In Mademoiselle c'è tutta l'eleganza formale e narrativa di Park Chan-Wook, e ci sono anche tutte le sue ossessioni tematiche, c'è l'intrigo e la sensualità morbosa ma patinata. In attesa che arrivi nei nostri cinema, potete leggerne la nostra recensione dal Festival di Cannes, mentre quello che vedete qui di seguito è il poster italiano ufficiale del film, che vi presentiamo in anteprima esclusiva: