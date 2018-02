Mademoiselle di Park Chan-wook arriva a maggio nelle nostre sale

Mademoiselle di Park Chan-wook, in concorso al festival di Cannes 2016, e recente vincitore al BAFTA Awards 2018 come miglior film non in lingua inglese, arriva a maggio al cinema in Italia grazie ad Altre Storie, Film 9 e Bell Production.

Trasposizione del romanzo "Ladra" della gallese Sarah Waters, Mademoiselle, ambientato in Corea nel 1930, racconta un’elaborata truffa sentimentale e una storia d’amore estrema, con momenti erotici e colpi di scena che hanno entusiasmato il pubblico grazie allo stile inimitabile del suo regista, celebre per “la trilogia della vendetta” (Mr. Vendetta, Old Boy e Lady Vendetta) e per il suo primo film a Hollywood, Stoker, in cui hanno recitato due star internazionali come Nicole Kidman e Mia Wasikowska.

L’ Amministratore di Altre Storie Cesare Fragnelli ha affermato: “Un’intuizione dell’amico Giorgio Ferrero che a Cannes mi ha chiesto di acquisire con il suo gruppo la pellicola quando il film era a metà della sua prima proiezione in anteprima. Siamo felicissimi dell’importantissimo premio e certi che il pubblico italiano saprà rispondere a un film magnetico come Mademoiselle. La qualità vince sempre e la pellicola di Park Chan-wook rientra perfettamente nel cantiere visivo ‘altre storie’ che ci caratterizza sia nella produzione, sia nella distribuzione”.

Hanno aggiunto Vanessa e Giorgio Ferrero, responsabili di Film 9 Srl: “Siamo molto fieri di questo film dal forte impatto emotivo, diretto da uno straordinario regista, che, siamo certi, conquisterà il pubblico italiano. Come per Sognare e Vivere di Natalie Portman anche questa volta speriamo di contribuire alla diffusione sul mercato italiano di un cinema ricercato e di altissima qualità ”.

Questa la trama:

Corea. Durante l'occupazione giapponese, una ragazza, Sookee, viene assunta come cameriera da un'ereditiera giapponese, Hideko, che conduce una vita isolata in una grande residenza di campagna, assieme al tirannico zio Kouzuki. Ma la cameriera nasconde un segreto. In effetti, è una ladra ingaggiata da un truffatore, che si spaccia per un conte giapponese, con l’obiettivo di aiutarlo a sedurre Hideko per convincerla a fuggire con lui, derubarla dei suoi averi e farla rinchiudere in un manicomio. Il piano sembra procedere alla perfezione, fino a quando Sookee e Hideko non iniziano a provare delle emozioni inaspettate...