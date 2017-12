Made in Italy: trailer e poster ufficiali del nuovo film da regista di Ligabue

Tra poco più di un mese, il 25 gennaio prossimo, Luciano Ligabue tornerà al cinema, per la terza volta in veste di regista. Dopo Radiofreccia del 1998 e Da zero a dieci del 2002, il cantautore di Correggio ha infatto realizzato Made in Italy, il film ispirato al suo ultimo omonimo album pubblicato nel novembre del 2016.



A portare sul grande schermo il personaggio di Riko è Stefano Accorsi, già protagonista del film d'esordio del Liga, accanto a lui Kasia Smutniak. Li vediamo entrambi nel trailer ufficiale del film:





Ecco la trama ufficiale del film, che vede tra i suoi altri interpreti Austo Maria Sciarappa, Walter Leonardi, Filippo Dini, Alessia Giuliani, Gianluca Gobbi e Tobia De Angelis:

Made in Italy è una dichiarazione di amore frustrato verso il Paese, raccontata con le parole e la musica di Luciano Ligabue, attraverso lo sguardo di Riko. Un uomo onesto, che può contare su un gruppo di amici veri e su una moglie che, tra alti e bassi, ama da sempre. È però anche un uomo molto arrabbiato con il suo tempo, che sembra scandito solo da colpi di coda e false partenze. E se a volte si cade e rialzarsi non è facile, Riko ha scelto di non darla vinta al tempo che corre.