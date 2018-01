Made in Italy primo al boxoffice italiano del weekend

Made in Italy di Luciano Ligabue con Stefano Accorsi, alla sua uscita, si è guadagnato la vetta del boxoffice italiano del weekend: il film parte con 1.410.000 euro e media di 3.300 per 430 copie in circolazione. La classifica presenta tuttavia in ogni posizione incassi assoluti piuttosto modesti, forse anche a causa di un weekend d'uscite piuttosto affollato: sono arrivati in sala ben quindici lungometraggi.

Il secondo posto è occupato da un'altra new entry, L'uomo sul treno con Liam Neeson, impegnato in una corsa contro il tempo per risolvere un mistero su un treno di pendolari: intrattenimento classico che porta a casa 1.073.000 euro, con media più alta di Made in Italy: 4.400 euro di media per sala, su 243 copie.

Sale dalla quarta alla terza posizione lo storico L'ora più buia con un camaleontico Gary Oldman nei panni di Winston Churchill: la bella ricostruzione di Joe Wright porta a casa un altro 1.050.000 euro, per un totale italiano di 2.580.000.

Cade dal primo al quarto posto l'ultima fatica di Carlo Verdone, Benedetta follia, che questo weekend ha registrato 907.000 euro, toccando quindi il più che rispettabile traguardo dei 7.650.000.

Scivola molto anche Il vegetale, esordio cinematografico di Fabio Rovazzi, dalla seconda alla quinta posizione, questa settimana con 894.000 euro, quindi con un bottino complessivo di 2.588.000.



