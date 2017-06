Made in Italy: iniziate le riprese del film di Luciano Ligabue con Stefano Accorsi e Kasia Smutniak

A pochi mesi dalla pubblicazione del disco Made in Italy, Luciano Ligabue ha iniziato le riprese del film omonimo ispirato al protagonista del suo concept album uscito nel mese di novembre scorso.

Terzo film da regista del cantante emiliano dopo Radiofreccia e Da Zero a Dieci, Made in Italy, prodotto dalla Fadango di Domenico Procacci, vedrà protagonisti Stefano Accorsi e Kasia Smutniak, affiancati da Fausto Maria Sciarappa, Walter Leonardi, Filippo Dini e Tobia De Angelis. Le riprese del film, che uscirà nelle sale distribuito da Medusa, avranno una durata di sette settimane e si svolgeranno tra Correggio, Reggio Emilia, Novellara, Roma e Francoforte.

Ecco la trama ufficiale del film:

Riko è un uomo onesto che vive di un lavoro che non ha scelto nella casa di famiglia che riesce a mantenere a stento, ma può contare su un gruppo di amici veri e su una moglie che, tra alti e bassi, ama da sempre. Suo figlio è il primo della famiglia ad andare all'università.

È però anche un uomo molto arrabbiato con il suo tempo, che sembra scandito solo da colpi di coda e false partenze.

Quando perde le poche certezze con cui era riuscito a tirare avanti, la bolla in cui vive si rompe e Riko capisce che deve prendere in mano il suo presente e ricominciare, in un modo o nell'altro.

E non darla vinta al tempo che corre.