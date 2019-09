Madame Web: un altro film nell'universo di Spider-Man in preparazione alla Sony

News Cinema

La sceneggiatura degli autori di Morbius, Matt Shazama e Burk Sharpless, porterà al cinema un personaggio "minore" della saga.

Il mondo dei cinecomic è fonte di storie potenzialmente infinite, e i produttori di Hollywood non corrono il rischio di restare senza soggetti. Adesso tocca a Madame Web, un altro personaggio dell'universo di Spider-Man, una donna cieca che riesce a vedere il futuro, creato dall'autore Denny O'Neill e dall'artista John Romita Jr. nel novembre 1980 e apparso la prima volta in "The Amazing Spider-Man" n. 210. Sul personaggio sono al lavoro per la Sony gli sceneggiatori di Morbius (che uscirà, a proposito, il 31 luglio 2020), Matt Sazama e Burk Shapless.

Il personaggio è noto come Cassandra Webb, affetta da un disturbo neuromuscolare che le rende difficile respirare e muoversi e che per questo vive attaccata a un supporto vitale che assomiglia a una ragnatela. Come dicevamo è chiaroveggente e una volta ha aiutato con le sue abilità Spider-Man a risolvere il caso di un rapimento.

Oltre ai fumetti, Madame Web è apparsa anche in videogame e nella serie animata di Spider-Man, dove era rappresentata anche come giocatrice di scacchi inter-dimensionali, reclutatrice assieme a The Beyonder, o nella versione italiana L'Arcano, che nei suoi viaggi nell'Universo ha trovato la Terra, è rimasta affascinata dal concetto umano di bene e male e ha scelto Spider-Man come una delle forze del bene. Spesso nelle sue avventure lo trasporta in altre dimensioni usando il piano astrale (reso noto dal Doctor Strange).

Vedremo quale versione della storia e del personaggio sceglieranno di sviluppare gli sceneggiatori per il film.