Mad Max, Matrix e cartoni animati: la Warner Bros vuole puntare sui suoi marchi

La Warner Bros, in un mondo della major americane ormai dominate dalla Disney, sa di essere ancora tra i maggiori giocatori al tavolo di Hollywood. Si combatte sul campo di battaglia dei grandi marchi, meglio se impregnati di quella nostalgia che è il più potente elemento di marketing attualmente disponibile. Intervistato dal Los Angeles Times, uno degli executive dell'azienda, Kevin Tsujihara, si è dimostrato possibilista, specie sul fronte dell'animazione:

"Per quanto riguarda il cinema, abbiamo marchi incredibili come Matrix. Ci piacerebbe lavorare ancora con George Miller sulla serie di Mad Max. Avvertiamo che anche i Looney Tunes e i personaggi di Hanna & Barbera sono grosse opportunità. Dobbiamo investire in quei franchise e farli crescere. Riteniamo che, a dispetto degli anni sulle spalle, mantengano un posto speciale nei cuori nei bambini.

Sono entusiasta all'idea di Space Jam 2 [in arrivo nel luglio 2021, ndr], abbiamo firmato con Bugs Bunny, è dura negoziare con lui! E abbiamo un film su Tom & Jerry [per la regia di Tim Story, ibrido animazione-live action, ndr]. Abbiamo tanta roba in sviluppo su questi amatissimi personaggi, per quanto riguarda il cinema, e vogliamo incrementare la loro presenza nell'animazione TV."