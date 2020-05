Mad Max Fury Road: sarà Jodie Comer la nuova Furiosa nel prequel?

News Cinema

Sembra che la coprotagonista di Killing Eve, Jodie Comer, sia in pole position per il ruolo della giovane imperatrice Furiosa nel prequel che George Miller sta preparando.

Vi abbiamo aggiornato da poco sul fatto che George Miller sta preparando un prequel del suo mirabolante Mad Max: Fury Road dedicato al personaggio di Charlize Theron, l'Imperatrice Furiosa. Dal momento che il regista non è soddisfatto dello stato attuale delle tecniche di de-aging, l'attrice non tornerà nel film ma si sta cercando un'interprete più giovane. Stando a quanto riporta The Playlist, in pole position per il ruolo ci sarebbe Jodie Comer, co-protagonista della serie di Phoebe Waller-Bridge, Killing Eve.

Ventisettenne di Liverpool, Jodie è bionda come Charlize Theron e sotto il trucco potrebbe assomigliarle a sufficienza. Oltre al fatto che le numerose candidature e l'Emmy ottenuto per il ruolo di Villanelle dimostrano che è un'attrice in grado di lasciare il segno. Al cinema la vedremo al fianco di Ryan Reynolds in Free Guy, ed è anche tra le protagonista di The Last Duel di Ridley Scott.

Tra le altre attrici considerate per il ruolo di Furiosa si sa che George Miller lo scorso marzo ha parlato con Anya Taylor-Joy, e quindi al momento sembra che il regista stia solo considerando le migliori attrici sopra i vent'anni per il ruolo. Anche perché c'è ancora tempo, almeno un paio d'anni, visto che prima dovrà girare Three Thousand Years of Longing, non appena si potranno riaprire in sicurezza i set.