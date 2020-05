Mad Max: Fury Road: il film da vedere e commentare insieme lunedì 11 maggio con SimulWatch

News Cinema

Più di un semplice action movie: uno dei migliori film del Terzo Millennio. Appuntamento su SimulWatch lunedì 11 maggio alle 21.

La visione condivisa di lunedì 11 maggio organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella di un film che, per numerosi osservatori e professionisti del settore, è invece uno dei migliori action movie di tutti i tempi e anche uno dei film più significativi di questo primo ventennio del Terzo Millennio: Mad Max: Fury Road.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Mad Max: Fury Road e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per lunedì 11 maggio alle ore 21.

Il regista australiano George Miller aveva dato origine alla saga post-apocalittica di Mad Max nel 1979 col film capostipite interpretato da Mel Gibson, cui hanno fatto seguito due sequel, di cui protagonista era sempre Gibson. A trent'anni dal terzo film, Miller ha deciso di riportare al cinema l'universo di Mad Max, immaginando il quarto capitolo come una sorta di reboot della serie, nella quale infatti il personaggio di Max Rockatansky non ha più il volto di Gibson ma quello di Tom Hardy. Soprattutto, Miller lo ha immaginato come un lunghissimo e mirabolante inseguimento, dove non è tanto la trama a essere significativa, quando l'idea stessa dell'immagine in costante movimento.

Questo non vuol dire che Mad Max: Fury Road sia un film privo di contenuti e temi: è evidente dalla linea narrativa che riguarda il personaggio di Furiosa, interpretato da Charlize Theron, che Miller ha voluto inserire nel suo film anche un sottotesto chiaramente femminista, con anni di anticipo rispetto all'esplosione del movimento #MeToo.



Mad Max: Fury Road: Nuovo trailer ufficiale italiano - HD

