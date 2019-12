Mad Max Fury Road: George Miller promette presto un altro film della serie!

News Cinema

Risolte le dispute con la Warner, il regista sta già sviluppando il film che realizzerà dopo Three Thousand Years of Longing.

Quattro anni fa, con Mad Max: Fury Road, George Miller ci lasciava tutti a bocca aperta: non solo tornava al personaggio e alle atmosfere con cui aveva iniziato la carriera nel 1979, ma lungi dal riproporre vecchie formule, confezionava un film colmo d'azione, innovativo, visivamente emozionante, adrenalinico e a rotta di collo, regalandoci indimenticabili nuovi character come Immortan Joe, Furiosa e il chitarrista sputafuoco. Nessuno, nemmeno l'Academy, che gli tributò praticamente tutti gli Oscar tecnici, restò indifferente, ed è da allora che aspettiamo un sequel.

George Miller non è mai stato avaro di dettagli sulle numerose storie (una delle quali un prequel su Furiosa) che aveva in mente per il futuro, ma a fermarlo è stata una disputa di natura economica con la Warner. La bella notizia è che finalmente il problema pare sia risolto e il regista australiano sta già sviluppando il nuovo film, che inizierà a girare dopo Three Thousand Years of Longing, che ha nel cast Idris Elba e Tilda Swinton. Nelle sue parole, da un'intervista concessa a Deadline:

Non ho finito con la storia di Mad Max. Credo che si debba essere multitasking e dopo questo film sicuramente ci sarà un altro Mad Max. Stiamo preparando anche quello. La questione del fare più cose insieme è interessante. Ne parlo con altri registi e credo che quello che mi succede è che quando sto lavorando su una cosa, e sono così distratto e concentrato su di essa, concentrarsi per un po' sull'altra è come una vacanza creativa. Ti aiuta a raggiungere quell'obiettività, a riconsiderarla ogni volta".

Che Miller sia un regista eclettico, lo dimostra la sua carriera: "Più diversi sono i film, più la cosa è interessante. Ad esempio lavoravo ad Happy Feet mentre preparavamo Fury Road. Due film che non avrebbero potuto essere più diversi. Uno era animato, l'altro dal vivo. Per me ha funzionato".

Quanto al misterioso Three Thousand Years of Longing, che Miller descrive come l'anti Mad Max, sappiamo che sarà girato quasi tutto in interni e che avrà molti dialoghi, anche se dal punto di vista visivo sarà sicuramente una festa per gli occhi. Insomma, prepariamoci: l'attesa di un nuovo film di Mad Max sarà sicuramente un po' lunga, ma varrà la pena di aspettarlo. A 74 anni George Miller ha ancora idee e energia da vendere.