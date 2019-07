Mad Max: Fury Road, George Miller conferma l'arrivo dei sequel

News Cinema

Potrebbero essere realizzati altri due film del franchise principale e uno spin-off su Furiosa.

George Miller e la Warner Bros. hanno fatto in queste ore un enorme passo avanti riguardo la realizzazione di un nuovo capitolo della saga di Mad Max. Finalmente, è il caso di scrivere. Dopo l’enorme successo di pubblico e critica di Mad Max: Fury Road ci si aspettava infatti che un eventuale sequel venisse messo in produzione al più presto. Invece un contenzioso finanziario tra il regista e la major, legato a un bonus non ricevuto, ha bloccato le trattative per molto tempo. Lo stesso Miller ha però affermato che il problema sta per essere risolto e che non ci saranno più ostacoli alla realizzazione di un nuovo lungometraggio. “Mi pare chiaro che avverrà - ha dichiarato il cineasta – stiamo per risolvere, dobbiamo sistemare alcune cose con la Warner. Dopo che il caos si è stabilizzato la situazione è diventata positiva, il polverone è stato spazzato via.”

A suo tempo il co-sceneggiatore di Mad Max: Fury Road Brendan McCarthy aveva dichiarato dia vere materiale narrativo per altre due storie riguardanti Max Rockatansky, interpretato da Tom Hardy. In più era stata preventivata anche l’idea di uno spin-off legato alle vicende di Furiosa, che aveva regalato a una grandiosa Charlize Theron uno dei migliori ruoli della sua carriera.

Costato 150 milioni di dollari e dilaniato da enormi problemi in fase di riprese, Mad Max: Fury Road si è invece rivelato uno dei film più coinvolgenti del decennio. Al botteghino americano ha incassato 154milioni, per un totale internazionale di circa 380. Il film ha poi conquistato ben dieci nomination all’Oscar, tra cui quelle per la regia e il miglior lungometraggio. Alla fine sono arrivate ben sei statuette, tutte ottenute in categorie cosiddette “tecniche”.