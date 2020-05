Mad Max Fury Road: George Miller aggiorna sul prequel dedicato a Furiosa!

News Cinema

Cinque anni dopo Mad Max Fury Road, in un'intervista al New York Times George Miller offre alcuni dettagli sulla preparazione del prequel.

Cinque anni fa usciva nel mondo uno dei film più visionari ed entusiasmanti del ventunesimo secolo, Mad Max: Fury Road. Oggi il regista australiano George Miller ha confermato al New York Times che si farà il prequel, dedicato all'Imperatrice Furiosa, rivelando qualche particolare sul casting. Nel frattempo ovviamente il vulcanico George, che a 75 anni ha l'entusiasmo e l'energia di un ragazzino, non è stato con le mani in mano ma aveva iniziato a girare un altro film, con Idris Elba e Tilda Swinton, Three Thousand Years of Longing, definito "un'epica storia d'amore", di cui la MGM ha appena acquistato i diritti per il Nordamerica (non sappiamo ancora quando verrà completato).

Ma torniamo a Furiosa. Questo è quanto ha dichiarato George Miller:

Quando lo finiremo, e spero che tutto si sistemi con la pandemia, vedremo cosa il mondo ci permetterà di fare con Furiosa. A lungo abbiamo pensato di usare il processo di svecchiamento in CGI con Charlize, ma non credo che i risultati siano ancora soddisfacenti. Nonostante i valorosi tentativi di The Irishman, io credo che sia ancora un territorio misterioso da esplorare. Tutti sono al lavoro per risolvere il problema, soprattutto i progettisti giapponesi di videogame, ma c'è ancora molto da fare secondo me.

Insomma Miller non è ancora convinto che il cosiddetto de-aging dia i risultati sperati. Nell'incertezza, meglio ricorrere a un'attrice davvero giovane (il regista sta cercando una protagonista ventenne o poco più), e pazienza se Charlize Theron non potrà apparire nel film (a meno che non ci sia anche qualche flash-forward). Sicuramente ci dispiace, ma siamo d'accordo con lui. Mad Max: Fury Road ha vinto sei Oscar tecnici e la riuscita visuale per un film del genere è fondamentale. Come sappiamo, Miller durante la stesura del film ha scritto una origin story del personaggio di Furiosa, esplorando la sua vita idilliaca di prima, il motivo per cui è stata scelta dal gruppo di guerriere note come Vuvalini, e come è diventata la guerriera che abbiamo incontrato.

Dal punto di vista visuale, lo scenografo premio Oscar Colin Gibson promette l'inserimento di veicoli ancora più folli, mentre il direttore della fotografia John Seale (77 anni) tornerà in attività proprio per questo film. Non resta dunque che aspettare e tenere a bada l'impazienza.