Mad Max dovrebbe continuare, secondo il regista George Miller

L'ultrasettantenne regista ha confermato di aver risolto i problemi con la Warner Bros e di avere due idee per il prosieguo del suo mondo post-apocalittico.

Nel 2015 Mad Max: Fury Road ha stupito buona parte del pubblico e anche dei cinefili, che magari non erano disposti a concedere all'allora quasi-settantenne George Miller la capacità di confezionare un film d'azione all'altezza di una nuova epoca. Non solo Miller lo dimostrò, ma definì nuovi standard di visionarietà e virtuosismo di montaggio: l'incasso globale fu di 380 milioni di dollari su 150 di budget, non una proporzione da cinecomic ma un buon risultato per un film certamente particolare. Da allora ci si è chiesti quanto avremmo atteso per ulteriori sequel nella saga che iniziò con Mel Gibson e Interceptor (1979), proseguita con Interceptor - Il guerriero della strada (1981) e Mad Max - Oltre la sfera del tuono (1985).

Miller nel corso degli ultimi anni si è sempre dimostrato scettico, nonostante poco dopo Fury Road avesse ammesso di avere un paio di idee su come proseguire. I problemi erano sui diritti della saga e sull'interazione con la Warner Bros, come ha spiegato lo stesso Miller a Indiewire: "E' cominciato tutto per via del caos alla Warner Bros, [...] tutti correvano in giro terrorizzati, attraverso tre dirigenze diverse. E' stato arduo attirare l'attenzione, siamo finiti in tribunale. Il caos ora si è stabilizzato, la situazione è diventata molto positiva, la polvere sembra essersi posata dopo la fusione con l'AT&T".