Macchine mortali prodotto da Peter Jackson guadagna Stephen Lang e Leila George

Mortal Engines è il film tratto da Macchine Mortali, young adult distopico di Philip Reeve pubblicato in Italia nel 2004: lo produce Peter Jackson (anche cosceneggiatore), per la regia di Christian Rivers. Il film ha da poco guadagnato nel cast Stephen Lang, la cantante Jihae e la giovane Leila George.

L'ambientazione prevede che in un futuro postapocalittico tante città siano semoventi ("trazioniste" nell'edizione italiana), per spostarsi e cercare risorse, depredando anche piccoli centri che incontrano al loro passaggio. Nonostante le conseguenze dell'olocausto nucleare che obbligò a questa situazione siano rientrate, il sistema predatorio delle città trazioniste continua, con opposizioni più o meno agguerrite. La storia segue Tom Natsworthy (Robert Sheehan), precipitato dalla Londra "trazionista" nei territori esterni, dove incontra una ragazza (Hera Hilmar): insieme diventeranno il perno per cambiare l'ordine del mondo.

Mentre il ruolo di Lang non è stato rivelato, sappiamo che Leila George (figlia di Greta Scacchi) interpreterà la figlia di un magnate guerrafondaio di Londra, mentre Jihae farà parte di uno dei movimenti che si oppongono alle scorribande trazioniste.

Il film uscirà nel dicembre del 2018.