Ma Rainey's Black Bottom: il character poster di Chadwick Boseman e degli altri attori

L'ultimo film in cui ha recitato Chadwick Boseman è Ma Rainey's Black Bottom. Sono arrivati i character poster e una nuova foto della protagonista Viola Davis.

Come sappiamo, l'ultima interpretazione del compianto Chadwick Boseman è stata in Ma Rainey's Black Bottom, film Netflix che sarà sulla piattaforma (almeno in USA) il 18 dicembre e che vede protagonista Viola Davis. Oggi il colosso dello streaming ha diffuso ben 7 character poster, compreso quello del re di Wakanda, insieme a un a una nuova foto di Viola Davis.

Ma Rainey's Black Bottom: la trama

Ma Rainey's Black Bottom è diretto da George C. Wolf ed è l'adattamento dell'omonima pièce teatrale dell'82 di August Wilson, che racconta la vita di Ma Gertrude Rainy, celeberrima cantante blues nata nel 1886 e morta nel 1939, e detta "The Mother of the Blues". Ecco la sinossi ufficiale del film.

Tensioni e rabbia si scatenano nel corso di un pomeriggio in uno studio di registrazione nella Chicago degli anni '20, mentre una band di musicisti aspetta l'avanguardistica e leggendaria cantante Ma Rainey (Viola Davis), detta "Madre del Blues". Verso la fine della sessione di registrazione, l'impavida e fiera Ma litiga con il suo manager bianco a proposito del controllo sulla sua musica. Mentre la band aspetta nella claustrofobica sala prove dello studio di registrazione, l'ambizioso trombettista Levee (Chadwick Boseman) - che ha messo gli occhi su un’amica di Ma ed è determinato a portare avanti le proprie rivendicazioni nell'industria musicale - rivela ai suoi colleghi musicisti tantissime storie contenenti scottanti verità che cambieranno per sempre il corso delle loro vite. Adattamento dello spettacolo teatrale di August Wilson, che ha vinto due volte il Premio Pulitzer, Ma Rainey's Black Bottom celebra il potere rivoluzionario del blues e degli artisti che si rifiutano di permettere ai pregiudizi della società di influenzare il loro lavoro.

I bellissimi Character poster di Ma Rainey’s Black Bottom

I 7 Character poster di Ma Rainey's Black Bottom rappresentano: Viola Davis nei panni di Ma Rainey, Chadwick Boseman nel ruolo di Levee, Colman Domingo nella parte di Cutler, Glynn Turman nelle vesti di Toledo, Taylour Paige nei panni di Dussie Mae, Dusan Brown nel ruolo di Sylvester, Michael Potts nei panni di Slow Drag. I costumi sono bellissimi, fra piume, abiti gessati e cappelli, e gli attori espressivi e molto cool.