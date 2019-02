Ma chi erano mai questi Beatles? Ecco il primo trailer italiano di Yesterday, il nuovo film di Danny Boyle

Immaginate per un momento che, ai giorni nostri, per qualche misterioso evento sovrannaturale l'intero pianeta si scordi che i Beatles siano mai esistiti, che del più celebre gruppo musicale della storia scompaia ogni traccia, dalla mente delle persone, da internet, da tutto. Immaginate poi che una sola persona al mondo si salvi da questa disgrazia e che per di più sia un giovane musicista che lotta per ottenere un poco di notorietà. E da qui che parte la trama di Yesterday, il nuovo film diretto da Danny Boyle e scritto dal Richard Curtis di Quattro matrimoni e un funerale e Love Actually, in uscita al cinema l'autunno prossimo.

Della trama non serve che vi raccontiamo altro. Basta che guardiate (e vi divertiate) con il primo trailer in italiano del film diffuso poco dalla Universal Pictures:



Yesterday: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD