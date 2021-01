M. Night Shyamalan, sala contro streaming, il suo parere

News Cinema

Al lavoro con la Universal, M. Night Shyamalan dà il suo parere sulle uscite simultanee tra sala e streaming. Ma quali sono le diverse strategie delle major?

Anche M. Night Shyamalan, al lavoro sul suo prossimo Old in uscita a luglio e sulla serie Servant per Apple TV+, ha espresso le sue perplessità sulla battaglia tra streaming e sala, esacerbata dalla decisione della Warner Bros di piazzare negli USA diversi blockbuster in contemporanea al cinema e sulla piattaforma proprietaria HBO Max. In un'intervista con Fandom, Shyamalan non ha usato mezzi termini:

La mia reazione potete immaginarla, non sono per niente a favore. Per niente. Specialmente senza aver interpellato i cineasti. Ridicolo. È chiaramente una decisione aziendale e mi spiace davvero per tutti i miei colleghi che l'hanno scoperto così e lo stanno affrontando. Non è quella la risposta. Decisamente non è quella la risposta, spero moltissimo che torneremo al cinema presto. Tre, quattro, cinque mesi, quello che sia. Le due cose possono coesistere, abbiamo intrattenimento di qualità a casa e intrattenimento di qualità quando ci va di uscire. Non c'è bisogno che uno cannibalizzi l'altro.

M. Night Shyamalan, Old e la strategia Universal sullo streaming e sulla sala