M. Night Shyamalan racconta Old: guarda il video in cui il regista spiega la sua visione del film

Il nuovo thriller del regista del Sesto senso e di The Visit debutterà nei cinema italiani il 21 giugno. In questo video Shyamanal spiega la sua visione del film e della storia.

Dal Sesto senso in avanti, ogni nuovo film di M. Night Shyamalan che arrivava nei cinema è stato un piccolo grande evento. Anche quando il regista sembrava aver perso la vena migliore, per poi tornare a soprendere tutti con un horror secco ed essenziale, e spaventosissimo, come The Visit.

A due anni dall'ultimo Glass, e dopo l'esperienza televisiva di Servant (una serie da non perdere, di cui potete leggere qui la recensione), Shyamalan torna ora al suo pubblico con Old, un film che debutta nei cinema italiani il 21 luglio.

Ispirato a una graphic novel di Pierre Oscar Levy e Frederik Peeters intitolata "Sandcastle", Old è intrigante e misterioso thriller su una famiglia che durante una vacanza in una località tropicale scopre che la spiaggia appartata dove si stanno rilassando li sta facendo invecchiare rapidamente, riducendo le loro intere vite ad un solo giorno. Nel cast ci sono Gael García Bernal, Eliza Scanlen, Thomasin McKenzie, Aaron Pierre, Alex Wolff, Vicky Krieps, Abbey Lee, Embeth Davidtz e Rufus Sewell.

Nel video che potete vedere qui di seguito, Shyamalan spiega quale sia stata la sua visione del film, e se lo considera un horror o meno.