M. Night Shyamalan Presidente di Giuria al Festival di Berlino 2022

News Cinema

Sarà il regista di Old a presiedere la Giuria Internazionale della 72esima edizione della Berlinale, che tornerà a svolgersi in presenza nella capitale tedesca, dopo l'edizione online dello scorso anno, da 10 al 20 febbraio prossimi.

La Berlinale ha reso noto che il Presidente della Giuria Internazionale del Festival di Berlino 2022, che si terrà in presenza nella capitale tedesca dal 10 al 20 febbraio prossimi, sarà M. Night Shyamalan, uno degli autori più significativi nel panorama cinematografico degli ultimi vent'anni, regista di film che hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo e che usano gli strumenti del genere, del thriller e del sovrannaturale per ragionare filosoficamente sulla vita contemporanea: dalla folgorante rivelazione di Il sesto senso fino al recente Old.

"Sono lieto e onorato che M. Night Shyamalan abbia accettato il nostro invito a essere presidente di Giuria," dichiara il direttore artistico della Berlinale Carlo Chatrian. "Nel corso della sua carriera ha dato forma a un universo nel quale paure e desideri convivono fianco a fianco, nel quale i giovani non sono solo i protagonisti ma la forza propulsiva per superare i propri timori. All'interno dell'industria cinematografica statunitense Shyamalan è una figura unica, un autore che è rimasto fedele alla sua visione. Questa fedelatà ai propri ideali è anche quello che cerchiamo nel nostro lavoro di selezione".

"Mi sono sempre sentito un autore indipendente all'interno del sistema hollywoodiano," dice Shyamalan. "Sono propri quelle parti di noi che sono diverse e non ortodosse a definire la nostra voce. I cercato di preservare in me questi aspetti e di incoraggiare gli altri a proteggere i loro nella loro arte e in loro stessi. Che mi sia stato chiesto di esser parte della Berlinale ha un profondo significato per me. Rappresenta il più alto degli imprimatur per un regista. Essere in grado di supportare e celebrare i migliori talenti nello storytelling del mondo è un regalo che accetto con felicità".