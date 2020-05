M. Night Shyamalan lavora da casa al suo nuovo film e condivide la preproduzione

News Cinema

Ormai rilanciato da Split e Glass, M. Night Shyamalan ha condiviso coi fan su Twitter qualche scampolo di preproduzione.

M. Night Shyamalan, nonostante il suo nuovo film ancora non svelato sia stato posticipato dalla Universal Pictures al febbraio 2021, prosegue con la preproduzione e condivide i suoi passi con i fan su Twitter. Fino a qualche anno fa, l'apprezzato autore del Sesto senso e Unbreakable era diventato il bersaglio facile dei Razzie Awards e del senso comune sui social, prima di tornare a convincere con The Visit (2015), ma soprattutto allungando e poi chiudendo la saga di Unbreakable con Split e Glass.

Di nuovo in forma, Shyamalan ha condiviso uno storyboard approssimativo, disegnato da lui stesso per ragioni di isolamento causa Coronavirus. "Due gruppi di persone arrivano da qualche parte. Il gruppo più vicino a noi vede uno strano uomo seduto per terra". Attiviamo la fantasia...





This is my first scribbles for 2 shots in my new film. The size of characters & composition are what creates the emotion. A proper artist draws it up. This is 2 groups of people arriving somewhere. The group closest to us sees a strange man seated on the ground... #storyboarding pic.twitter.com/T52v38jYX0 — M. Night Shyamalan (@MNightShyamalan) April 26, 2020

Riguardo al casting, nemmeno quello si è fermato: in smartworking, Shyamalan sta esaminando gli attori che gli mandano le registrazioni dei provini. Il regista e sceneggiatore si dice travolto (in senso positivo) dalla qualità del materiale che gli è stato inviato e dall'entusiasmo. Speriamo che tutto questo si traduca in un buon prosieguo di carriera per Night, che rimane una delle persone più sorridenti e cordiali che si possano incontrare nell'ambiente.