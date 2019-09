M. Night Shyamalan e la Universal insieme per altri due film

News Cinema

I nuovi progetti del regista di Glass usciranno nel febbraio del 2021 e nello stesso mese del 2023.

M. Night Shyamalan ha deciso di collaborare con la Universal Pictures per altri due nuovi lungometraggi, che saranno distribuiti in sala rispettivamente il 26 febbraio 2021 e il 17 febbraio 2023. Non è stato chiarito se si tratta di due film collegati tra loro in un nuovo franchise del regista oppure di progetti del tutto separati.

Si conferma dunque il rapporto di fiducia tra l’autore e la major, che in qualche modo ha risollevato la sua carriera che dopo il fragoroso fiasco di After Heart sembrava piuttosto compromessa. Invece la Universal – grazie alla Blumhouse – ha portato in sala nel 2015 The Visit, piccolo horror che Shyamalan ha girato con soli 5 milioni di dollari di budget. Risultato? 65 milioni incassati soltanto negli Stati Uniti. Poi è arrivato il cult-movie Split, che con un budget di 9 milioni nel ha portati a casa 138 in America e altri 140 nel resto del mondo. Anche il sequel Glass - che ha congiunto l’universo di Split con quello dell’altro cult-movie di Shyamalan Unbreakable - ha ottenuto un ottimo riscontro al cinema con 111 milioni nel mercato interno.

Al momento M. Night Shyamalan sta lavorando alla serie Servant, che sarà realizzata per AppleTV. Il regista girerà il pilot e un altro dei dieci episodi previsti. Nel cast troveremo Rupert Grint.

Tra i grandi successi di M. Night Shyamalan vogliamo ricordare anche The Sixth Sense, Signs e The Village. Il nostro film preferito dell’autore due volte candidato all’Oscar rimane però la fiaba Lady in the Water, interpretata da Paul Giamatti e Bryce Dallas Howard.