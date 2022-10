Lynch/Oz, la recensione di un imprescindibile documentario per meglio comprendere l'opera lynchiana

News Cinema

Tra le anteprime della Festa del cinema di Roma anche il bellissimo documentario Lynch/Oz di Alexandre O. Philippe sull'influenza del Mago di Oz sull'opera di David Lynch (e non solo). La recensione di Daniela Catelli.

Tra tutti i cineasti della storia del cinema che hanno privilegiato come forma espressiva una narrazione non realistica, che affonda le basi nel mondo onirico e nell'inconscio, David Lynch è uno dei più amati e sviscerati dalla critica. I suoi film (tra cui includiamo anche i cortometraggi e la serie di Twin Peaks) si prestano a una miriade di interpretazioni, tutte a modo loro plausibili ma nessuna di esse definitiva, e sono stati oggetto per questo di analisi approfondite, libri intervista e saggi accademici in numero superiore a quelli dedicati ad altri registi. Il mistero di David Lynch affascina da sempre i suoi estimatori, che di fronte alla sua opera restano ogni volta ipnotizzati, divertiti, spiazzati, terrorizzati e disturbati nel profondo e ripetono la visione ogni volta che possono, continuando a pensarci a lungo. I film, giustamente, non si spiegano, soprattutto quelli che vivono di suggestioni e atmosfere che per qualche motivo che non riusciamo a comprendere a fondo ci coinvolgono emotivamente, lasciandoci al tempo stesso ammirati per la loro costruzione e storditi come dopo un viaggio psichedelico, o al risveglio da un incubo tanto realistico da sembrare vero.

L'idea di un film come Lynch/Oz, sulla carta, poteva sembrare sulla carta pretestuosa, perché chiunque segua e apprezzi il cinema del regista del Montana, col suo gusto per l'assurdo, il senso dell'umorismo e la capacità di creare storie a più livelli visivamente (e sonoramente) strabilianti, ricorda i suoi riferimenti al Mago di Oz di Victor Fleming, a volte espliciti, come in Cuore selvaggio, più spesso disseminati qua e là sotto forma di citazioni, temi ricorrenti (come quello dei doppelganger o sosia), nomi, personaggi e particolari, come alcuni effetti visivi. La paura era quella di uno schematismo che mirasse a semplificare il cinema di David Lynch evidenziando in modo meccanico facili parallelismi. Invece, come i film di cui parla, Lynch/Oz sorprende e appassiona. Il regista Alexandre O. Philippe, che apre il sipario sul film come un mago lynchiano, annunciando il titolo, affida infatti il compito di indagare sul rapporto tra Il Mago di Oz e il cinema di David Lynch a sei cineasti, che in molti casi hanno scritto e diretto cinema di genere, in ogni caso non mainstream: Rodney Ascher (autore del documentario, quello sì pretestuoso, Room 237 su Shining), John Waters, Karyn Kusama, il duo Justin Benson-Aaron Moorhead (V/H/S: Viral) e David Lowery. Sono loro a esporre, nei sei capitoli - Vento, Membrane, (spiriti) Affini, Moltitudini, Judy, Scavare - di quello che appare come un saggio critico visuale, l'influenza del Mago di Oz non solo sull'opera del regista, ma anche sul cinema americano dei suoi coetanei, che hanno visto più volte il capolavoro di Fleming da bambini ogni volta che veniva riproposto in tv, cogliendone inizialmente solo il lato di fiaba colorata e ottimista, e man mano che crescevano il lato oscuro, quello che la cortina delle tende colorate cela allo sguardo umano e che è la porta su un altro mondo, i mostri, le streghe e il male che Dorothy è costretta ad affrontare per tornare a casa.

Lynch/Oz si espande attraverso le parole di questi autori fino a diventare una disamina del cinema tutto e della società americana, e di un periodo simbolico come gli anni Cinquanta, un'epoca scintillante nell'immaginario come il mondo di Oz che registi come David Lynch e John Waters rielaborano in modo originale, rappresentando la nostalgia come il bel tappeto sotto il quale si nascondono la polvere, gli insetti e anche qualcosa di peggio, il cuore nero del sogno americano. Non tutti i contributi sono di pari livello, ma aprono nuovi sguardi su opere mostrate spesso in split screen nella loro originale bellezza, facendo nascere nello spettatore dipendente da quel mondo alieno il desiderio di rivederle, ancora e ancora. Nessun film di David Lynch resta fuori da questa analisi, nemmeno il vituperato Dune, perché la fiamma accesa dal Mago di Oz e lo stesso destino della sua interprete, l'infelice Judy Garland, ha fatto divampare la fiamma creativa, vero e proprio imprinting artistico, in un uomo tanto sensibile e profondo, dotato del dono della necessaria leggerezza e dello sguardo puro in grado di contrastare il male.

Ben venga dunque un film come Lynch/Oz, che mostra la tavolozza su cui David Lynch ha dipinto i suoi sulfurei affreschi, senza rovinarcene la visione, tanto che alla fine abbiamo voglia, più che di tornare a casa, nel rassicurante Kansas o dovunque sia, di restare nella loggia Nera a cercare con l'agente Cooper la scomparsa Judy e a provare ad aiutare Laura Palmer, che nonostante tutti i suoi sforzi non riesce a tornarci nel tempo e nel luogo giusto. Perché vedere sul grande schermo l'analisi dell'opera di un artista come David Lynch ci affascina come l'oggetto preso in esame, ma ci fa anche capire che qualsiasi spiegazione o tetntativo di classificazione scivola come l'olio sulla parete buia e liscia del suo e del nostro inconscio, dove quello che vediamo si incide in modo permanente e non esprimibile a parole.