Lying and Stealing: il trailer del film con Emily Ratajkowski e Theo James ladri d'arte

Non c'è estate cinematografica che si rispetti senza un raffinato crime. Quello che gli americani vedranno il 12 giugno si intitola Lying and Stealing ed è interpretato da una coppia di bellissimi del grande schermo: il Theo James della serie Divergent e l'ex modella Emily Ratajkowski da non molto approdata al cinema.

I due interpretano due ladri di opere d'arte e nel trailer del film diretto da Matt Aselton. Questa è la sinossi:

Ivan, un fortunato ladro d'arte, ha ereditato la vita criminale dal padre, ma, a differenza di molti ladri, Ivan ama l'arte almeno quanto l'arte del furto. Vorrebbe uscire dal mondo del crimine, ma ci è così immerso che potebbe non riuscirci mai. Questo finché non incontra Elyse, un'attrice e truffatrice con un caotico passato da cui desidera fuggire. Insieme, uniscono le forze per compiere l'ultimo ed estremo furto, che non li renderà ricchi, ma liberi".

Questo il trailer.