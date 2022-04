Lux Æterna: il trailer stroboscopico della penultima follia di Gaspar Noé con Charlotte Gainsbourg e Béatrice Dalle

News Cinema

Facendo onore alla sua fama di regista trasgressivo e disturbante, Gaspar Noé ha realizzato nel 2019 Lux Æterna, un film su un film sulle streghe con Charlotte Gainsbourg e Béatrice Dalle, che sta per uscire in America. Il trailer.

Gaspar Noé è uno di quei registi il cui cinema non può - e non vuole - lasciare indifferenti. Se ne può discutere, si può odiare, ma è proprio questo l'obiettivo che il regista di Carne, Irreversible e Love, si propone, perché "un regista deve lasciare la sua firma su un'opera d'arte", una frase di Dreyer posta in esergo al trailer di Lux Æterna, il suo film del 2019, precedente a Vortex, che uscirà in America a maggio. Protagoniste sono due icone del cinema francese che non hanno mai rifiutato ruoli "scomodi", Béatrice Dalle e Charlotte Gainsbourg. Un'avvertenza: il trailer utilizza forti luci stroboscopiche, che a molti potrebbero dare fastidio.

Lux Æterna: la "trama" e il cast

Difficile se non impossibile raccontare la trama di Lux Æterna, incentrato sul set di un film francese sulla caccia alle streghe, che pian piano sprofonda nel caos. Anche questo film, come Vortex, utilizza lo split screen per seguire diversi personaggi contemporaneamente. Nel cast ci sono anche Abbey Lee, Karl Glusman, Claude-Emmanuelle Gajan-Maull, Félix Maritaud e Clara Deshayes. Gainsbourg è la protagonista del film all'interno del film, nel ruolo di una strega che viene messa al rogo, mentre Dalle è la regista.