Luther torna con un film Netflix, Idris Elba stuzzica i fan

A due anni dall'ultima stagione della serie Luther, l'annuncio: Idris Elba tornerà con un film Netflix per riprendere il discorso dove lo si era lasciato. Cosa ci aspetta?

Torna il Luther di Idris Elba, ma questa volta con un film Netflix, collegato alla quinta stagione della serie BBC, andata in onda nel 2019. Il lungometraggio sarà scritto naturalmente da Neil Cross, creatore della serie, e vedrà nel cast anche Andy Serkis e Cynthia Erivo, in ruoli per ora non rivelati, così come non è stata rivelata la trama nella quale il detective si muoverà. I fan sanno quello che magari i non appassionati preferiranno recuperare, incuriositi da un successo che perdura dal 2010, anno in cui andò in onda la prima stagione sull'investigagore londinese. Per questa ragione proseguiamo in zona spoiler per chi non conosce lo show.

Il film di Luther: come se la caverà John Luther? Ci sarà Alice Morgan?

Al termine della quinta stagione Luther era stato arrestato e la sua controparte, la serial killer Alice Morgan interpretata da Ruth Wilson, era stata data per morta. Una premessa piuttosto intrigante e complessa per il film, tanto che Idris Elba ha commentato proprio questo punto di partenza con Entertainment Weekly:

Per me John deve prendere una decisione in galera. È abbastanza chiaro che sarebbe molto difficile per lui rimanere un poliziotto da qui in avanti. Credo che sia una premessa grandiosa per un filn. Le ultime stagioni erano più come mini-film, il film ci consente di avere più momenti drammatici, però leggermente più compressi, è una dose più grande e allo stesso tempo più piccola di Luther.

Non si sa ancora chi dirigerà questo lungometraggio realizzato appositamente per lo streaming, ma nell'attesa potete recuperare Luther, serie composta da cinque stagioni per un totale di venti episodi, interamente su Netflix (o acquistandola in digitale su Microsoft Film & TV). Abbiamo visto di recente Idris Elba in The Suicide Squad - Missione suicida e sarà anche nel cast di The Harder They Fall, western sempre realizzato per Netflix.