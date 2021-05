Luther: la serie con Idris Elba arriva al cinema

News Cinema

Una voce che circola da diverso tempo diventa realtà: la serie con Idris Elba Luther approda al cinema ed è già stato stabilito l'inizio riprese.

Luther, la serie tv britannica con Idris Elba, diventerà un film, e lo diventerà di sicuro. Di un passaggio dal piccolo al grande schermo delle indagini dell’ispettore John Luther in realtà si era già parlato con cognizione di causa lo scorso anno, ma soltanto adesso veniamo a sapere che le riprese partiranno nel mese di settembre, come ha raccontato Elba a Variety.

L'attore non ha svelato alcun dettaglio sul cast, ammesso che sia stato già definito, ma ha nuovamente sottolineato il suo interesse per una versione cinematografica delle vicissitudini del suo personaggio, incapace di separare il lavoro dalla vita privata e soprattutto sconvolto dalla brutalità dei crimini su cui investiga.

Ricordiamo che la serie tv Luther, il cui protagonista somiglia un po’ a Sherlock Holmes e un po’ al tenente Colombo, si è fermata alla quinta stagione, che da noi è andata in onda nel 2019. La BBC non ha svelato la sua intenzione di fare la sesta, e comunque Idris Elba, discutendo di un ipotetico Luther - Il film nel 2018, aveva detto che probabilmente avrebbe continuato ciò che si era interrotto al termine della quinta stagione ("se faremo un film, in qualche modo sarà legato a questa quinta stagione”). Al momento quest’ultima ipotesi non è confermata. Ci sembra comunque sottinteso che il buon Idris sarà l'interprete principale.