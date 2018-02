Lupita Nyong'o reciterà in Born a Crime, adattamento del libro di memorie di Trevor Noah

Born a Crime, il libro di memorie pubblicato nel 2016 da Trevor Noah e subito diventato un best-seller, avrà un adattamento cinematografico che vedrà protagonista tra gli altri la sempre più lanciata Lupita Nyong'o. Lo stesso conduttore del Daily Show produrrà il film attraverso la sua società Ark Angel Productions. Tra gli associati figura anche l'attrice che nel film darà volto alla madre di Noah. Al momento non si conosce il nome di chi adatterà il libro in una sceneggiatura né chi dirigerà Born a Crime.

Nato in Sudafrica da padre bianco e madre nera durante il regime dell'Apartheid - periodo in cui le relazioni miste erano illegali e punibili con mesi di carcere - Trevor Noah venne allevato prevalentemente dalla donna, che riuscì a costo di enormi sacrifici a tirarlo fuori da una condizione di povertà ed evitargli un futuro di potenziale vita criminale. Prima di diventare il conduttore del Daily Show Trevor Noah è stato uno stand-up comedian di enorme successo e ha raccontato la sua storia personale in più di un'occasione davanti al pubblico. Potete trovare su Netflix il suo ultimo, esilarante show Afraid of the Dark, realizzato a New York.

Vincitrice del premio Oscar come non protagonista per 12 Anni schiavo - film che tra l'altro ha segnato il suo esordio come attrice - Lupita Nyong'o al momento sta riscuotendo enormi consensi e una valanga di milioni di dollari insieme al resto del cast di Black Panther. Tra i progetti futuri dell'attrice potrebbe esserci anche un nuovo reboot di Charlie's Angels.