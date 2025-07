Lupin III torna al cinema: a Ciné presentate le novità di Plaion per la prossima stagione

News Cinema

La casa di distribuzione Plaion Pictures ha presentato il listino novità della prossima stagione, al solito denso di animazione e cinema di genere, con il ritorno di un'icona per generazioni come Lupin III. Da Ciné - Giornate di Cinema di Riccione, ecco la nostra video intervista al General Manager Umberto Bettini.

Cinema di genere, dai brividi horror all'animazione, con il ritorno molto atteso di un Lupin III disegnato come negli anni d'oro di questo personaggio iconico. Sono molte le novità in arrivo nelle sale per Plaion Pictures, che le ha presentate agli esercenti in un affollato Pala Riccione in occasione di Ciné giornate di cinema.

Dalle avventure estive di Dangerous Animals al cinema europeo, con Angelina Jolie e Louis Garrel protagonisti di Couture di Alice Winocour. Titoli che ci siamo fatti raccontare meglio da Umberto Bettini, General Manager Film Business Italy & International Development di Plaion Pictures.