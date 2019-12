Lupin III - The First: il trailer italiano del primo film in CGI sul personaggio!

News Cinema

Arriverà al cinema il 27 febbraio 2020 il nuovo lungometraggio animato diretto da Takashi Yamazaki, dedicato al discendente del ladro gentiluomo, creato nel 1967 da Monkey Punch.

L'attesa è quasi finita ed è arrivato anche il trailer italiano del film d'animazione che vede in azione, per la prima volta al cinema in Computer Grafica, il ladro gentiluomo che ha rubato il cuore di milioni e milioni di fan in tutto il mondo, diventando un vero cult dell’animazione. Con Lupin III - The First, ritroviamo l’incorreggibile personaggio creato dalla matita di Monkey Punch in una nuova, scoppiettante e adrenalinica avventura in giro per il mondo, da Parigi al Brasile, inseguito, come sempre, dall'ostinato Ispettore Zenigata. Insieme a lui i fedeli compagni di sempre, Goemon, Jigen e la bella e scaltra Fujiko. Per tutti loro, un vero e proprio ritorno in grande stile, dal momento che nella versione italiana del film, i personaggi saranno doppiati dalle voci storiche della serie animata che ha accompagnato varie generazioni.

Diretto da Takashi Yamazaki (Doraemon - Il film, Dragon Guest: Your Story), Lupin III - The First arriverà nelle sale italiane dal 27 febbraio distribuito da Anime Factory, etichetta di proprietà di Koch Media.

La trama più dettagliata di Lupin III - The First

Lupin si ritroverà coinvolto in una nuova avventura, che lo porterà da Parigi al Brasile, per provare a rubare l'unico tesoro che il suo antenato non è riuscito a trafugare. Si tratta del Diario di Bresson, un vero oggetto del mistero che contiene segreti ben celati e mai rivelati. Lupin, la sua banda e la sua nuova complice - l'esperta di archeologia Laetitia - non sono gli unici sulle tracce del prezioso manoscritto, infatti anche una perfida organizzazione vuole impossessarsene. In questo film l'iconico personaggio abbandona le sue radici per apparire in un'inedita veste grafica. Ritroveremo infatti tutti i personaggi da Lupin a Jigen, Goemon, Fujiko e il commissario Zenigata, con fattezze filtrate dal fotorealismo della computer grafica. In questa nuova avventura Lupin III avrà a che fare con una donna di nome Leticia e dovrà scoprire i segreti del Diario di Bresson, legati all'eredità di suo nonno Lupin I.

