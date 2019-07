Lupin III The First, il trailer del primo film della saga in CGI!

News Cinema

Il film di animazione esce in Giappone il 6 dicembre: la trasposizione in computer grafica sembra riuscita e vivace.

Il 6 dicembre 2019 sarà nelle sale giapponesi il film di animazione Lupin III - The First, diretto dal Takashi Yamazaki di Doraemon - Il film. Ve ne mostriamo qui sotto il trailer originale. Il personaggio creato dal recentemente scomparso Monkey Punch per il suo manga nel lontano 1967 è approdato al cinema in innumerevoli casi (almeno su suolo nipponico, in Italia non tutti i film sono giunti in sala), per la precisione già dieci volte dalla seconda metà degli anni Settanta, includendo l'ultimo Lupin the IIIrd: Mine Fujiko no uso della TMS presentato a maggio.

Questo Lupin III - The First ha però una particolarità storica, come noterete immediatamente: è la prima volta che Lupin, Jigen, Fujiko, Goemon e Zenigata agiscono in CGI sul grande schermo. Un passaggio epocale a lungo rimandato, che arriva dopo l'altro esperimento di Lupin III del 2014, in quel caso un'incarnazione dal vero. La computer grafica è un passo delicato che altri personaggi nati bidimensionali hanno compiuto solo di recente (si veda Asterix e il Regno degli Dei): a giudicare da quel che si vede in questo trailer, la resa è piuttosto convincente, il che dovrebbe tranquillizzare i fan.