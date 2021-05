Lupin III - Il castello di Cagliostro: in Ultra HD 4K a giugno l'esordio indimenticabile di Hayao Miyazaki

News Cinema

Arriva in edizione speciale Ultra HD 4K Lupin III - Il castello di Cagliostro, storico anime diretto da Hayao Miyazaki, al suo esordio alla regia di un lungometraggio, oltre 40 anni or sono.

Il quarantennale è passato da due anni, ma è meglio tardi che mai: dal 17 giugno i fan degli anime e di Hayao Miyazaki potranno mettere le mani su un'edizione Ultra HD 4K HDR di Lupin III - Il castello di Cagliostro, suo esordio alla regia nel 1979. È la prima volta che un lungometraggio del maestro Hayao riceve un'edizione 4K fisica nel nostro paese, e non c'è modo migliore di cominciare quella che speriamo sia una sequenza, se non con il suo primo indimenticabile passo sul grande schermo.

Lupin III - Il castello di Cagliostro, cosa c'è nell'edizione Ultra HD 4K

Si occupa di questa edizione Anime Factory, costola di Koch Media, includendo nel cofanetto anche la versione già esistente in Blu-ray del film, con i relativi extra: sequenza sigla senza crediti, trailer originale e galleria dei disegni preparatori. Presenti due tracce audio entrambe in DTS-HD Master Audio 5.1: quella italiana (supponiamo con l'ultimo doppiaggio realizzato e la voci dei compianti Roberto Del Giudice e Sandro Pellegrini) e quella giapponese, con opzionali sottotitoli in italiano "fedeli all'originale". L'edizione comprende una card con la locandina cinematografica originale.

Lupin III - Il castello di Cagliostro è un "Lupin con la giacca verde", più vicino alla visione poetico-fiabesca che Miyazaki diede del personaggio di Monkey Punch, già anni addietro nella prima serie tv del 1971. In questa storia Lupin e Jigen si trovano nel paese di Cagliostro, dove l'omonimo Conte suo governatore sta emettendo valuta falsa. Lupin scopre che la principessa Clarissa tenta di sfuggire al controllo del Conte, che vuole tenerla segregata. Clarissa è la chiave per accedere a un tesoro... Acquista su Amazon Lupin III - Il castello di Cagliostro in Ultra HD 4K