Lupi mannari: Cinque film in streaming dedicati alla leggenda del llicantropo

Dopo aver parlato di Un lupo mannaro americano a Londra abbiamo scelto altri cinque film in streaming sul tema della licantropia.

Scrivendo ieri dei 70 anni del grande John Landis - eccovi l’articolo - ci siamo lasciati ispirare dal suo capolavoro Un lupo mannaro americano a Londra e abbiamo deciso di dedicare uno sguardo a quelli che sono secondo noi cinque film horror in streaming che hanno come protagonisti licantropi . Il film di Landis resta a nostro avviso insuperato ma ciò non toglie che i titoli scelti non siano degni di considerazione, tutt’altro. È poi interessante notare come la figura del lupo mannaro sia stata utilizzata per realizzare progetti di vario genere, dall’horror ovviamente più scontato all’action-fantasy, dal film in costume alla commedia sportiva. Eccovi i mostri da noi scelti, speriamo vi piacciano.

Cinque film sui lupi mannari

L’ululato (1981)

A quasi quarant’anni dalla sua realizzazione il classico diretto da Joe Dante fa ancora una paura del diavolo, sospeso tra atmosfere profondamente inquietanti e la spassosa efficacia dei trucchi artigianali con cui è stato realizzato. Difficile definire L’ululato il “re” dei B-Movie, c’è qualcosa di molto più disturbante sotto la superficie dell’intrattenimento. Un horror che gioca con la paura del lato atavico e bestiale che risiede negli angoli profondi della natura umana. Un classico intramontabile sceneggiato tra gli altri dal grande John Sayles. Disponibile su Google Play.

Voglia di vincere (1985)

Sull’onda del successo mondiale di Ritorno al futuro questo film giovanile sfrutta l’icona Michael J. Fox che scopre a sue spese la maledizione di famiglia. Ma come adoperare al meglio le doti atletiche di un lupo mannaro? Sul campo da basket ovviamente! Voglia di vincere è il film perfetto se avete nostalgia delle commedie vagamente fanfarone degli anni ‘80. E poi c’è la trasformazione iniziale con sorpresa “paterna” che rimane davvero spassosa.. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.







Wolf - La belva è fuori (1994)

Strano, indecifrabile horror diretto dal grande Mike Nichols che adopera il mito del licantropo per scagliarsi contro l’arrivismo smodato della classe dirigente americana. Il risultato è un film stratificato che si muove ondivago e affascinante, pronto a sorprendere grazie alla grande prova di Jack Nicholson e al fascino indiscutibile di Michelle Pfeiffer. Wolf - La belva è fuori aprì il Festival di Venezia e divise la critica. Di sicuro merita una nuova visione senza preconcetti, perché a veder gigioneggiare il grande Jack ci si diverte sempre un mondo! Disponibile su Rakuten TV, Chili.







Underworld (2003)

Il primo film della dinastia action-horror dominata da Kate Beckisale è il prodotto che state cercando se volete passare una serata con un film che si avvicina agli stilemi del videogioco. Underworld funziona più che ben sotto questo punto di vista, anche perché a supporto della protagonista c'è un Michael Sheen istrionico come non mai, e lui di prove d’attore sopra le righe se ne intende...Dirige Len Wiseman, nel cast potete trovare anche un divertito Bill Nighy. A suo modo un film frizzante. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Wolfman (2010)

All’epoca della sua uscita l'horror in costume diretto da Joe Johnston venne distrutto dalla critica e ignorato dal pubblico, a nostro avviso piuttosto ingiustamente. La messa in scena si mostra in tutta la sua eleganza, e la prova attoriale del trio formato da Benicio Del Toro, Emily Blunt e Sir Anthony Hopkins risulta più che convincente. Wolfman è un prodotto di genere con un’anima shakespeariana e un’idea di messa in scena forse non troppo moderna, ma proprio per questo decisamente affascinante. Assolutamente da rivalutare. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision.

Se siete appassionati di film di lupi mannari vi consigliamo ovviamente di cercare anche il classico L’uomo lupo del 1941, con il leggendario Lon Chaney. Altrimenti abbiate un po’ di pazienza e aspettate il prossimo licantropo arrivare sul grande schermo: sarà niente meno che Ryan Gosling...