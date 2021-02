Lunatic at Large, sceneggiatura noir inedita di Kubrick e Jim Thompson, diventerà un film

News Cinema

Tra i lasciti di Stanley Kubrick anche la sceneggiatura di Lunatic at Large, un noir scritto assieme al giallista Jim Thompson, coautore di Rapina a mano armata e Orizzonti di gloria, acquistato da due produttori che ne trarranno un film.

Si intitola Lunatic at Large, ovvero pazzo in libertà, la sceneggiatura inedita di Stanley Kubrick e del giallista Jim Thompson, ritrovata tra le carte del grande regista. A portarla sullo schermo ci penseranno, è notizia odierna, i produttori Bruce Hendricks e Galen Walker, che hanno opzionato i diritti della storia per un film che hanno intenzione di girare in autunno.

Non si conoscono i dettagli della storia, ma i produttori parlando di un noir/thriller e dichiarano: "L'opportunità di portare sullo schermo un progetto di Stanley Kubrick dopo così tanti anni è un sogno che si realizza. Non vediamo l'ora di fare un film che mantenga il suo stile e la sua visione unica".

A dire il vero, questa ultima affermazione ci sembra di difficile attuazione, perché Kubrick era un genio, appunto, unico, ma è interessante ripercorrere la storia di questa sceneggiatura. Thompson scrisse con Kubrick quello che diventò Rapina a mano armata e successivamente collaborò col regista (pur non venendo mai accreditato come primo e spesso neanche come secondo autore) per Orizzonti di gloria. Lunatic at Large era il terzo progetto che il regista avrebbe voluto realizzare, solo che la sceneggiatura, in un'unica copia, andò perduta e a quanto riportato dai suoi famigliari lui la rimpianse a lungo. Quella ritrovata nel 1999 tra le sue carte era in realtà una versione parziale che nel 2006 venne affidata a uno scrittore perché la completasse. Non sappiamo cosa sia successo poi e se la sceneggiatura di cui Hendricks e Walker hanno acquisito i diritti sia completa o meno.

Una cosa però è certa: affidare un progetto di Kubrick alle mani di un altro regista, sia pure di grande talento, come ha dimostrato Steven Spielberg con A.I., non significa avere un suo film, ma un'altra visione, che lascia con la curiosità di cosa avrebbe potuto diventare lo stesso soggetto nelle mani del geniale autore.

Hendriks è stato presidente della produzione ai Walt Disney Studios per vent'anni, superivisionando più di 250 film, tra cui Il sesto senso e Alice in Wonderland, oltre ad aver prodotto i film dei Pirati dei Caraibi e Pearl Harbor. Walker lavora nel cinema da oltre 30 anni come produttore, dirigente e sceneggiatore. Vedremo cosa verrà fuori da questo progetto.