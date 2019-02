Luis Buñuel raccontato in un film di animazione

Il grande regista surrealista Luis Buñuel viene raccontato nel film di animazione Buñuel in the Labyrinth of the Turtles di Salvador Simó: vi mostriamo qui il trailer internazionale del lungometraggio, vincitore del Premio della Giuria al Los Angeles Animation Is Film Festival.

Dopo L'age d'or (1930) scritto con Salvador Dalí, Buñuel viene travolto dallo scandalo suscitato dall'opera, e non riesce più a trovare finanziamenti per lavorare. Un suo amico scultore Ramón Acín compra un biglietto della lotteria, promettendogli che userà l'eventuale vincita per sostenerlo. Incredibilmente, la sorte porta sul serio la vittoria. Contrariamente alle aspettative, Buñuel deciderà di realizzare qualcosa di totalmente diverso, inseguendo la realtà... seppur a modo suo. Nascerà Las Hurdes - Tierra sin Pan (1932), un documentario su una poverissima zona dell'Estremadura.

Il film alterna sequenze del lavoro originale con una ricostruzione in animazione della sua lavorazione: in un certo senso, ricalca nell'impostazione Ancora un giorno, anch'esso basato su una storia vera, in uscita nelle nostre sale invece il 25 aprile.