Lucy in the Sky, Natalie Portman astronauta gelosa nel primo trailer

Lucy in the Sky con Natalie Portman si mostra nel primo trailer ufficiale del film di Noah Hawley, già coautore di serie tv come Legion e Fargo. Protagonista della vicenda, ispirata a fatti realmente accaduti, è Lucy, astronauta che ha appena terminato una missione nello spazio. Dopo aver iniziato una relazione con un collega, quando scopre che questi la tradisce con una cadetta, perde il controllo di se stessa.

La storia vera alla quale si ispira il film è quella dell'astronauta Lisa Nowak, che nel 2007 fu arrestata per tentato rapimento di Colleen Shipman, per poi essere radiata dalla Marina tre anni dopo. Nella realtà Colleen si era innamorato di un uomo, mentre a quanto sembra nel lungometraggio Mark (Jon Hamm) farà gli occhi dolci a Erin (Zazie Beetz).

Il film, precedentemente intitolato Pale Blue Dot, è targato Fox Searchlight e sarà distribuito negli States nel corso dell'anno.



Lucy in the Sky: Il Trailer Ufficiale del Film - HD