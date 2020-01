Lucy con Scarlett Johansson: cosa c'è di vero nelle teorie sul cervello

News Cinema

Usiamo davvero solo il 10% cento del nostro cervello, come sostiene in Lucy il regista e sceneggiatore Luc Besson?

Lucy, scritto e diretto da Luc Besson, interpretato da Scarlett Johansson e distribuito nel 2014, è diventato il film francese dal più alto incasso internazionale di sempre, con 459 milioni di dollari rastrellati nel mondo, su un budget di 40. Il pubblico tuttavia si è concentrato più che altro sulle teorie alla base delle fantasie di Besson, in particolare quella secondo cui useremmo solo il 10% delle capacità del nostro cervello. Nel film una droga permette alla protagonista di utilizzarlo completamente, trasformandola in una sorta di donna dai superpoteri, fino a una trasfigurazione quasi metafisica, una sorta di deificazione. A parte la deriva visionaria della storia, c'è un fondamento di verità?

Lucy e il cervello usato solo al 10%

Pare che i primi a suggerire una teoria simile, senza però azzardare percentuali, furono gli psicologi William James e Boris Sidis sulla fine del XIX secolo, studiando il caso di un bambino prodigio. Nei primi trent'anni del Novecento il mito si è però gonfiato, alimentato dall'editoria dell'auto-aiuto, che muove i suoi primi passi negli anni Venti proprio negli States (parecchio prima che approdi in Europa). Cavalcare l'idea di potenzialità inesplorate è il modo perfetto per restituire resilienza a chi si sente demotivato, e già nel 1929 - in tempo per la Grande Depressione - nel Libro dei Fatti si fa cenno a quest'idea di un 90% di capacità ancora da scoprire. Fino agli anni Settanta il mito si è perpetuato, sostenuto anche dallo psicologo bulgaro Georgi Lozanov.

Non usiamo il nostro cervello al 10%