Si tratta dell'adattamento del bestseller scritto da Delia Owens.

L’adattamento cinematografico del romanzo di Delia Owens Where the Crawdads Sing ha trovato chi lo scriverà per il grande schermo. Si tratta di Lucy Alibar, la quale recentemente ha scritto per Amazon Studios il divertente Troop Zero con Mckenna Grace, Viola Davis e Allison Janney. Il nuovo lungometraggio sarà prodotto dalla Sony Pictures attraverso la compagnia 3000 Pictures, in collaborazione con la Hello Sunshine formata da Reese Witherspoon e Laura Neustadter.

Pubblicato nel 2018 – la stessa Reese Witherspoon si è personalmente esposta al fine di promuoverlo e farlo diventare un bestseller - il romanzo della Owens è mix di thriller e storia di crescita: come protagonista troviamo la giovane Kya, costretta a vivere e crescere nelle paludi dopo essere stata abbandonata dalla sua famiglia che risiede nella città vicina. Quando il suo precedente spasimante viene trovato morto la ragazza diventa uno dei principali sospettati dell’omicidio. Kya dovrà trovare in se stessa la forza di affrontare anche questa nuova, terribile avversità.

Lucy Alibar è salita all’attenzione di Hollywood quando nel 2012 si è guadagnata insieme al regista Benh Zeitlin la candidatura all’Oscar per l’emozionante adattamento di Re della terra selvaggia, ispirato al suo spettacolo teatrale Juicy and Delicious.