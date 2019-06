Lucrecia Martel presidente di giuria al Festival di Venezia 2019

Dopo anni di nomi altisonanti, quest’anno la Mostra del Cinema di Venezia ha fatto una scelta più cinefila, come presidente di giuria. Sarà infatti la regista argentina Lucrecia Martel a ricoprire questo ruolo di grande responsabilità nel corso della prossima edizione, la 76esima.

“La regista più importante dell’America Latina”, così l’ha definita Alberto Barbera, “oltre che una delle registe donne più importanti del mondo, uno status raggiunto con soli quattro lungometraggi all’attivo e una manciata di corti, nel corso di meno di vent’anni”.

Il direttore ha così proseguito, in una dichiarazione rilasciata attraverso un comunicato stampa: "nei suoi film, l’originalità della ricerca stilistica e la meticolosa mise-en-scène sono al servizio di un visione del mondo libera da compromessi, dedicata all’esplorazione dei misteri della sessualità femminile e delle dinamiche di gruppo e di classe”.

Da parte sua, la Martel si dice “onorata della responsabilità, che è anche un piacere, di far parte di questa celebrazione del cinema, dell’immenso desiderio dell’umanità di comprendere se stessa”. La regista ha diretto il mese scorso la cantante islandese Björk in un concerto allo Shed, il nuovo centro delle arti di Manhattan, New York.

Lucrecia Martel ha debuttato nel 2001 con La Ciénaga, seguito da La Nina Santa nel 2004, presentato in concorso a Cannes, e da La donna senza testa (2008), passato per Cannes e Locarno. Il suo quarto e più recente film, Zama, esplorazione del colonialismo e del razzismo nell’America Latina del XVIII secolo, è stato presentato fuori concorso nel 2017.

Gli ultimi presidenti di giuria, dal nome decisamente più conosciuto dal grande pubblico, sono stati Sam Mendes, Annette Bening e Guillermo Del Toro. Quest’anno a Venezia, dal 28 agosto al 7 settembre, verranno premiati con il Leone alla carriera Julie Andrews e Pedro Almodovar.