Lucky: il trailer dell'horror home invasion con loop temporale

Brea Grant è la protagonista del film horror Lucky, in cui una donna viene perseguitata da un assassino in casa sua. Ancora, e ancora e ancora... ecco il trailer.

Siamo sempre contenti di vedere trailer di nuovi film horror e quello di Lucky, un film prodotto per la piattaforma americana Shudder, ci ha davvero incuriosito. Intanto perché è un prodotto tutto al femminile, scritto e interpretato da Brea Grant e diretto da Natasha Kermani, poi perché ha fatto il giro dei festival dove ha raccolto giudizi sempre lusinghieri. Ma soprattutto per l'idea, che unisce il genere dell'home invasion a quello del loop temporale, con un pizzico di ironia ma in modo diverso dalla serie di Auguri per la tua morte.

La storia ha al centro May, popolare autrice di libri di auto aiuto (il cosiddetto self-help) che si trova ogni notte ad avere a che fare con un uomo che si introduce in casa per ucciderla. La trama resta sul vago e dice soltanto "Senza potersi rivolgersi a nessuno, May è spinta ai limiti e deve prendere l'iniziativa per sopravvivere e riconquistare il controllo della sua vita", ma siamo sicuri che ci sia dietro molto di più. Il trailer, ad ogni modo, è davvero accattivante. Eccolo.