Lucky di Alice Sebold arriva al cinema

Prima di "Amabili resti", che certamente è il suo libro più conosciuto, anche in virtù dell'adattamento che nel 2009 ne ha fatto Peter Jackson, Alice Sebold ha scritto un libro autobiografico che racconta del suo stupro, avvenuto nel 1981 in un parco non lontano dall'università di Syracuse che frequentava, e che prende il titolo, "Lucky" (fortunata) da ciò che le disse l'agente di polizia che raccolse la sua testimonianza e che la invitò a tirare un sospiro di sollievo per non essere stata uccisa dal suo aggressore. Scritto nel 1999 e pubblicato per la prima volta in Italia nel 2003, il romanzo approderà presto al cinema e verrà girato a partire dall'autunno. A dirigerlo sarà Karen Moncrieff, già regista del film con Kate Beckinsale Cate McCall - il confine della verità. A produrre sarà invece James Brown, a cui dobbiamo Still Alice e che ha dichiarato: "Il lavoro di Karen su Lucky riesce in ciò che ogni grande trasposizione dovrebbe fare: restare fedele al libro biografico di Alice permeandolo con la tensione cinematografica di un thriller mozzafiato".

La Moncrieff ci tiene invece a sottolineare il suo trepidante desiderio di raccontare "la coraggiosa e vera storia di una sopravvissuta a una feroce violenza sessuale e la sua battaglia per diventare la persona e la scrittrice che aveva sempre voluto essere". Al momento nessuna notizia trapela circa gli eventuali interpreti di Lucky.