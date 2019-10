Lucky Day: il trailer red band del film di Roger Avary con Crispin Glover killer psicopatico

News Cinema

Il regista di Killing Zoe e Le regole dell'attrazione, ex collega di Tarantino, dirige l'attore di Ritorno al futuro nel suo ritorno al cinema 17 anni dopo l'ultimo film.

Abbiamo conosciuto Roger Avary nel 1994 al MystFest di Cattolica, dove portò il suo bellissimo Killing Zoe. All'epoca non aveva ancora vinto l'Oscar per la sceneggiatura di Pulp Fiction insieme a Quentin Tarantino, e la loro amicizia, nata quando erano colleghi in videoteca, non si era ancora incrinata. Poi, un po' di problemi personali, due sceneggiature (tra cui Silent Hill) e un unico altro film, Le regole dell'attrazione, dal libro di Bret Easton Ellis.

Adesso, 17 anni dopo quello, Avary torna con un film di cui l'ultima volta avevamo sentito parlare due anni fa, Lucky Day. E dimostra di non aver affatto perso la sua vena dissacrante. Spassoso interprete nel ruolo del killer psicopatico che parla con un fasullo accento francese (perché è convinto di esserlo) è Crispin Glover, un attore amatissimo per il ruolo del goffo padre del protagonista di Ritorno al futuro, ma che non ha avuto la carriera che meritava. Insieme a lui ci sono Nina Dobrev, Luke Bracey, Clifton Collins Jr. e Clé Bennett.

Nel film, Bracey è uno scassinatore appena uscito di prigione, che cerca di tenere unita la famiglia, mentre il suo passato lo raggiunge sotto le sembianze di Luc, un sicario psicopatico in cerca di vendetta per la morte del fratello.

Questo è il trailer red band di Lucky Day, non consigliato ai minori e ai facilmente impressionabili. In America il film uscirà l'11 ottobre in pochi cinema e on demand, speriamo che arrivi anche da noi.