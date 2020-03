Lucia Bosé, da Miss Italia a protagonista del nostro cinema e delle cronache mondane della Dolce Vita

News Cinema

Morta a 89 anni per una polmonite l'attrice italiana, madre di Miguel Bosé, che nell'ottobre 2019 era stata protagonista di un incontro alla Festa del cinema di Roma, in occasione della presentazione di una biografia a lei dedicata.

Nel giorno in cui ci ha lasciato un grande intellettuale come Alberto Arbasino, arriva anche la notizia della morte a Segovia, all'età di 89 anni (per una polmonite), dell'attrice Lucia Bosé, una delle dive più belle e amate del cinema italiano, che solo lo scorso ottobre era apparsa in forma (e coi capelli blu) alla festa del cinema di Roma, dove era stato presentato il volume di Roberto Liberatori a lei dedicato, "Lucia Bosé. Una biografia". A dare la notizia della sua scomparsa è stato il figlio Miguel Bosé su Instagram.

L'ex attrice risiedeva in Spagna, sua patria di adozione da quando aveva lasciato il mondo del cinema all'apice della fama, per amore del celebre torero Dominguin, con cui era stata sposata dal 1955 al 1968 e dal quale aveva avuto, oltre a Miguel, Lucia e Paola. Stabile protagonista dei rotocalchi per queste nozze, durante il periodo della dolce vita, dopo il divorzio era tornata a recitare.

Milanese di umile famiglia, faceva la commessa prima di arrivare al cinema, dove è stata uno dei volti più interessanti del neorealismo. Tra i film da lei interpretati ricordiamo Non c'è pace tra gli ulivi, Le ragazze di Piazza di Spagna, Roma ore 11, Cronaca di un amore, Sotto il segno dello scorpione, Fellini Satyricon, Per le antiche scale, Scene di un'amicizia tra donne, Cronaca di una morte annunciata e, negli anni Duemila, I Viceré e il televisivo Capri.