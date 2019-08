Luce verde per Matrix 4: è ufficiale!

News Cinema

Il quarto capitolo della saga culto, diretto da Lana Wachowski, vedrà il ritorno di Keanu Reeves e Carrie-Ann Moss.

La notizia, data da Variety, arriva alla vigilia del 20esimo anniversario della saga cult: Matrix 4 si farà. Un comunicato ufficiale da parte di Warner Bros. e Village Roadshow Pictures, che produrranno il film e lo distribuiranno in tutto il mondo, fa sapere che il quarto capitolo sarà scritto e diretto da Lana Wachowski (la sorella Lilly aveva dichiarato qualche tempo che fa che non avrebbe più preso parte a nessun film di Matrix) e vedrà il ritorno dei due protagonisti principali, Keanu Reeves nei panni di Neo e Carrie-Ann Moss in quelli di Trinity. Non si sa al momento se anche altri membri del cast originale, in particolare Laurence Fishburne, saranno della partita.



Le riprese di Matrix 4 dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2020 per una probabile uscita nei cinema durante l'estate del 2021.