Luce, il trailer con Naomi Watts, Tim Roth e Octavia Spencer

Luce, di cui potete vedere in basso il trailer in lingua originale, è il titolo del nuovo film di Julius Onah (già autore di The Cloverfield Paradox su Netflix) e interpretato da Naomi Watts, Octavia Spencer, Tim Roth e dal giovane Kelvin Harrison Jr.. Il film racconta dello studente modello Luce, africano adottato da padre e madre affettuosi e fieri (Watts e Roth). Un giorno il ragazzo consegna alla sua insegnante Harriet (Spencer) un tema in cui incensa lo scrittore Frantz Fanon, sostenendo la sua visione di una rivolta violenta contro la colonizzazione. Harriet preoccupata chiama i genitori di Luce: sta leggendo troppo in quel testo? Oppure il ragazzo non è trasparente come sembra?

Luce è tratto dal dramma teatrale omonimo di J. C. Lee, scrittore attivo anche i tv su serie come Looking e Le regole del delitto perfetto.