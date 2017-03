Lucca Film Festival e Europacinema 2017: il programma dell'omaggio a Oliver Stone

Oliver Stone è uno dei magnifici ospiti del Lucca Film Festival e Europacinema 2017, che si svolgerà dal 2 al 9 aprile, come vi avevamo riferito qua. È stato reso noto, in dettaglio, il programma che riguarderà la sua permanenza a Lucca e che vi comunichiamo sotto. Anche quest'anno seguiremo il festival lucchese in alcuni dei suoi eventi, in media partnership con la rassegna.

Tra gli ospiti principali, già annunciati, il regista, sceneggiatore, produttore e attore statunitense - tre volte premiato agli Oscar – Oliver Stone che sarà a Lucca per ricevere il premio alla carriera e incontrare il pubblico. Il regista cronista che ha raccontato con i suoi film un ritratto sfaccettato, critico e puntale dell’America, sarà a Lucca il 6 aprile per una conferenza stampa, la sera del 7 al cinema Astra per incontrare il pubblico in occasione della sua serata di gala e introdurre la proiezione del film Alexander (del 2004, scelto proprio da lui), pellicola epica dal cast stellare in cui Stone si cimenta con la storia del sovrano Alessandro Magno. Il passaggio di Stone a Lucca si concluderà con la conversazione con il pubblico al Teatro del Giglio l’8 aprile ore 10. In programma anche una retrospettiva che ripercorrerà per intero la carriera del cineasta.

In questo contesto si inserisce Effetto Cinema Notte 2017, una vera e propria sezione all’interno della manifestazione internazionale di cinema, che trasformerà l’intera città in un gigantesco set cinematografico, arricchita da una serie di eventi spalmati sui sette giorni festivalieri grazie alla collaborazione con il Liceo Artistico Musicale e Coreutico A. Passaglia, fino al gran finale di sabato 8 aprile, interessando cinque aree tematiche e impegnando 42 locali del centro dove già sono al lavoro squadre di scenografi e performer. Effetto Cinema Notte omaggia le star del festival con allestimenti e spettacoli a loro dedicati all’interno di un contenitore di intrattenimento ispirato al grande cinema mondiale, prodotto con il coinvolgimento attivo di sempre più anime del tessuto culturale ed economico cittadino, in linea con la logica di radicamento sul territorio portata avanti dal festival.

L’evento principale sarà questa volta “Oliver Stone's War Zone”, in programma sabato 8 aprile, piazza del Giglio (dalle 19, con due concerti alle 23,30 e alle 00,30), dedicato al regista americano. Si tratta di una rappresentazione concettualmente ispirata al cinema di guerra di Stone e quindi ai vari scenari storici che esso ha attraversato negli anni per raccontare come la guerra – alla fine – non cambia mai. I film protagonisti della “War Zone” saranno Alexander, Platoon e Nato il 4 luglio, portati in scena grazie alla collaborazione con la cantautrice Emma Morton e il gruppo storico in costume "Simmachìa Ellenon - Alleanza degli Ellenici". L’evento proporrà al pubblico un medley di canzoni dalle colonne sonore delle pellicole scelte. Sulla facciata del Teatro del Giglio saranno proiettati in sincro le immagini delle pellicole di riferimento, mentre “l’armata macedone” si esibirà nella piazza con performance varie ispirate alle manovre militari al tempo di Alessandro Magno. “Oliver Zone's War Zone”, prodotto dal Lucca Film Festival e Europa Cinema con il contributo di Bar Astra e Ristorante Del Giglio, è diretto da Stefano Giuntini e Cristina Puccinelli, con Elisa D'Agostino responsabile di produzione e Alessandro Di Giulio alla produzione esecutiva.

Per gli altri eventi di Effetto Notte e altre novità del programma, tra cui l'evento speciale Ozu e il concorso internazionale cortometraggi, vi rimandiamo al sito ufficiale www.luccafilmfestival.it.